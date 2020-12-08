محافظ الغربية يتابع فتح اللجان الانتخابية في ثاني أيام انتخابات الإعادة بمجلس النواب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية منذ الصباح الباكر فتح اللجان الانتخابية باليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أركان حرب عصام عبد الخالق الشيخ ممثل وزارة الدفاع، اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية.

وتتابع غرفة العمليات فتح اللجان في مواعيدها المحددة لاستقبال الناخبين وكذلك تواجد السادة المستشارين بجميع اللجان وعدم وجود أي مشاكل، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وعددها ١٢ غرفة عمليات فرعية.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها ٢٨ مرشح فردي على ١٤ مقعد في ١١٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٦١ مقر انتخابي.

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