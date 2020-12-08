محافظ القليوبية يتابع من غرفة العمليات الرئيسية فتح اللجان الانتخابية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات الرئيسية انتظام فتح اللجان لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال ترأسه لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة.

حضر الاجتماع، إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه ومع نهاية اليوم الأول من جولة الإعادة وبعد غلق لجان الاقتراع، لم يتم رصد أية شكاوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

ونوه المحافظ إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

و يناشد الهجان المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم امس، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التى تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية.

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