الأهلي يستعيد 3 من نجومه

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يشارك ثلاثي الأهلي ، وليد سليمان والمالي آليو ديانج وأحمد ساسر ريان في مران الفريق المقرر له عصر اليوم ، الثلاثاء ، بعد تعافيهم من فيروس كورونا الذي حرمهم من تدريبات ومباريات الأحمر الماضية 

وأعلن الأهلي على مدار الأيام الماضية شفاء كلاً من وليد سليمان وديانج وأحمد ياسر ريان من فيروس كورونا وجاهزية الثلاثي للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



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