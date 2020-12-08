الأهلي يستعيد 3 من نجومه
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
علي نبوي
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يشارك ثلاثي الأهلي ، وليد سليمان والمالي آليو ديانج وأحمد ساسر ريان في مران الفريق المقرر له عصر اليوم ، الثلاثاء ، بعد تعافيهم من فيروس كورونا الذي حرمهم من تدريبات ومباريات الأحمر الماضية
وأعلن الأهلي على مدار الأيام الماضية شفاء كلاً من وليد سليمان وديانج وأحمد ياسر ريان من فيروس كورونا وجاهزية الثلاثي للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
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