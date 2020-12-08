"مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني تتخطى العشرين مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
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حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني من تحقيق 21 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع "يوتيوب".
 
أغنية "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر:جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم "خليك فولاذي" والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 

من جهة أخرى، حقق كليب "اختراع" لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

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