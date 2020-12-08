بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، ببدء عمليات التطعيم بلقاح شركتي فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا في بريطانيا.

 

وقالت مصادر، إن أولوية التطعيم لكبار السن والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدة أن ملكة بريطانيا ستتلقى اللقاح ضد كورونا قريبًا.

 

وفي وقت سابق، افقت السلطات البريطانية، على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أكدت أن شركة "فايزر"، أن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع"بيونتيك" الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا.

 

 قالت شركة فايزر، إن لقاحها استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ"، مضيفة أنه تخطط لتقديم لقاحهما لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام، وذلك قبل مشاركته مع باقي الدول حول العالم.

 

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية، بلغ تحليل الفعالية النهائية للقاح 95 في المئة خلال 28 يوما من الجرعة الأولى، وهي نسبة أعلى من تلك التي تمّ الإعلان عنها الأسبوع الفائت والخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح.

 

ولفت شركة فايزر، إلى أن اللقاح سجل فعالية بنسبة 94 في المئة في الفئة العمرية التي تزيد أعمارها عن 65 عاما، ولم يتم الإبلاغ عن مخاوف جدية تتعلق بالسلامة.

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