12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بيانًا قالت فيه إن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى خمس إصابات من ست إصابات في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وكشفت اللجنة الصينية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.