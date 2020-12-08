بشري سارة "اورنچ" تطرح باقات إنترنت بأسعار مخفضة للطلاب

في إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية المتوافقة مع أنظمة التعليم الجديدة، أطلقت اورنچ، أسرع شبكة في مصر، خطوط الانترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوي الذين يستعدون لبدء عام دراسي جديد، بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمي" الذي تسلمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلبة هذه المرحلة.

وبفضل شبكاتها المطورة وبنيتها التحتية الفائقة، تربعت اورنچ على عرش أسرع شبكات الاتصالات في مصر خاصة فيما يتعلق بنقل البيانات وسرعات الموبايل إنترنت، وهو ما يعد عاملا أساسيا لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية التي يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك المعرفة المصري أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة وغيرها من المواقع التعليمية.

وجاءت خطوة طرح الباقات المخفضة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا انترنت ب 5 جنيهات فقط حصرياً للطلاب الحاصلين على تابلت التعليم المصري .

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ /أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري إن الشركة قدمت العديد من الإسهامات لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وأدواته وتقنياته وفقا لأحدث الوسائل، موضحاً أن اورنچ دائما تكثف جهودها لخدمة الطلاب والشباب فهم محور اهتمامنا دائما".