إقبال كبار السن على لجان الانتخابات البرلمانية بالقليوبية (صور)

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شهدت اللجان الانتخابية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، إقبالا من قبل كبار السن والذين توافدوا على اللجان رافعين إعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في ثاني أيام انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب على مقعد الدائرة الوحيد بالمحافظة، حيث تعد المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية.



وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل.



ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.