بعد توزيعه المال من البلكونة.. "مُسن أوسيم" يوجه نصيحة للمصريين (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب المهندس صبري صدومة، صاحب فيديو إلقاء اموال من البلكونة، على الضجة التي أثرها بسبب الفيديو المنتشر له وهو يلقي بأمواله على الناس، قائلا: "ماليش دخل ولا يعنيني مين اللي واقف، أنا فوق وهما تحت"، مشيرا إلى انه يقوم بعمل شيىء يتعشم انه يرضي الله، مضيفا: "أنا برمي الفلوس واللي له نصيب في حاجة هياخدها".

واستدل "صدومة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، بالأية القرآنية "ورزقكم في المساء وما توعدون"، معقبا: "الآية دي عجبتني، وقولت يبقا الفلوس تنزل من السماء وتتدلى.. واللي يقع على كل واحد هو رزقه"، لافتا إلى انه قام من قبل بتوزيع ماله، حيث أن هذه المرة ليست الأولى.

وقال أنه متزوج ولديه 7 أبناء، مضيفا: "ولادي بيغيروا جدا من اللي بعمله وبراضيهم"، نافيا ما يتردد أنه قال "ادعوا لعمكم صبري"، ولكنه طالب بالدعاء لوالده المرحوم، متابعا: "هكرر اللي أنا عملته، ونيتي لله، وهتبرع أيضا للجمعيات الأهلية".

وشجع من لديه فائض من المال أن يستثمر في البورصة، قائلا: "أنا لما بروح لمكان بقول للناس استثمروا في البورصة".

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