رسمياً.. مونزا الإيطالي يعلن تعاقده مع بالوتيلي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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تعاقد نادي مونزا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، مع النجم ماريو بالوتيلي، لمدة موسم واحد وحتى نهاية موسم 2020-2021.


لم يكن بالوتيلي يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن فريق مدينته بريشيا هذا العام، وسيلتحق اللاعب 30 عاماً بلاعب وسط آخر سبق له تمثيل ميلان هو كيفن برينس بواتنغ.


وقضى بالوتيلي مسيرة مليئة بالمشكلات خلال اللعب في مجموعة من أكبر أندية أوروبا ، منها ميلان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول ونيس وأولمبيك مرسيليا.


وشارك بالوتيلي في 36 مباراة دولية مع إيطاليا، وسجل 14 هدفاً.

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