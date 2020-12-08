إقبال متوسط للناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إقبال متوسط على اللجان بمركز ومدينة قليوب، حيث تعد المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل.

وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية

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