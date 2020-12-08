أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-12-2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:33 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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شهدت اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقرار، بعد تراجعات محدودة في تعاملات الأمس على اثر هبوط سعر الذهب العالمي.


أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-8-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21  بلغ  797 جنيهًا .

سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 683 جنيهًا،

وسعر الجرام عيار 24 نحو 911 جنيهًا،

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6376 جنيهًا.

أسعار الذهب تفقد 3 جنيهات في تعاملات الأمس:

وكان سعر الذهب انخفض بقيمة 3 جنيهات في تعاملات الأمس متأثر بهبوط السعر العالمي 0.8% ليصل سعر الأوقية العالمية إلى 1831 دولار للأوقية.

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