تعليق ناري من وزير الخارجية على طبيعة العلاقات المصرية الفرنسية وتأثرها بشراء السلاح (فيديو)



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن العلاقة المصرية الفرنسية يتم تطويرها على مدى السبع سنوات الماضية على أرضية من المصالح المشتركة لتصل لعلاقة استراتيجية كاملة.



وأضاف أن الجانب الفرنسي يحرص على علاقته بمصر لأنها تصب في مصلحته، وتصب نحو استقرار شرق المتوسط، والضفة الشمالية للبحر المتوسط، لافتا إلى أن هناك مصالح متوافقة بين الجانبين المصري والفرنسي، وحرص من الجانبين على تعزيز العلاقة فيما بينهم.



قال الدكتور هشام مراد، أستاذ العلوم السياسية، إن بعض الجماعات الحقوقية في فرنسا، طالبت بفرض عقوبات على مصر، ووقف بيع الأسلحة بسبب وضع حقوق الإنسان، فرفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأمر، قائلًا: "لا يمكن أن أربط وضع حقوق الإنسان في مصر ببيع الأسلحة، لأن هذا قد يضعف موقف مصر التي تعتبر حليف أساسي لفرنسا".



وأضاف "مراد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأاولى"، مساء الإثنين، أن الجانب الفرنسي يثير قضية حقوق الإنسان باستمرار عن طريق النصح من خلال الاجتماعات، وليس في المؤتمرات الصحفية والإعلامية.



وأشار إلى أن فرنسا تثير قضية حقوق الانسان في مصر بشكل مستمر، ولكن بأسلوب التوصية، وليس من باب ممارسة الضغوط أو التهديديات أو بشكل قد يثير الرأي العام.



أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن رفضه لمن يروج أن التوافق المصري الفرنسي سببه أن مصر تقوم بشراء سلاح من فرنسا، مشيرا إلى أن هذا التصور تبسيط مخل، من يرى أن التوافق المصري الفرنسي، وخروج عن أي سياق وتحليل سليم لعلاقة يتم تطويرها على مدار السنوات الماضية.