انطلاق ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب في بورسعيد

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شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، انطلاق ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس بها المرشحان: حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).



وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط اللجان، وحظرت وقوف السيارات بمحيطها، كما وضعت بوابات إلكترونية أمام اللجان، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة التباعد وارتداء الكمامات.



ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) 248 ألف و337 ناخب، موزعين على 46 مركز انتخابي يضم 88 لجنة فرعية، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألف و894 ناخب، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخب، وقسم الشرق 40 ألف و771 ناخب، وقسم العرب 55 ألف و330 ناخب، وقسم الضواحي 85 ألف و705 ناخب.