السفير الأمريكى بمصر: نفتخر بالمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
أ ش أ
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أعرب السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين عن فخره بمشاركة السفارة الأمريكية في مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أن هذه المشاركة تتيح التواصل بين صانعي الأفلام في مصر والولايات المتحدة، وقال السفير الأمريكي - فى كلمته خلال حفل توزيع جوائز (أيام القاهرة لصناعة السينما) في نسختها الثالثة، الليلة الماضية، التي أقيمت في الفترة من 4 الى 7 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي -" إنه من خلال شركة فيلم "إندبندنت" ومبادرة الشرق الأوسط الإعلامية تم تنظيم ورش عمل وفعاليات أخرى بالمشاركة مع "أيام القاهرة لصناعة السينما".. موجها التهنئة لصناع السينما المشاركين في أيام القاهرة على مشروعاتهم.
 
وأكد مواصلة السفارة الأمريكية التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعد الأكبر في الشرق الاوسط.. معربا عن سعادته لتقديم جائزتين خلال الحفل الختامي لأيام القاهرة لصناعة السينما.
 
ومنحت السفارة الأمريكية وشركة فيلم اندبندنت للمرة الأولى هذا العام جائزة إقامة افتراضية لاثنين من صانعي الأفلام المصريين، كما استضافت مبادرة أعلام الشرق الأوسط منتدى القاهرة التلفزيوني كجزء من أيام القاهرة لصناعة السينما.
 
واختارت المبادرة 11 مشروعا تلفزيونيا عربيا منها ثلاثة من مصر لتكون جزءا من برنامج ارشاد وتطوير بقيادة خبراء التلفزيون الأمريكيين، حيث جرى من خلال سلسلة من ورش العمل تجهيز صانعي المحتوى التلفزيوني المختارين لتطوير مشروعهم لعرضه على منتجي التلفزيون المحليين والدوليين ، فضلا عن المنصات والمشترين العرب والعالميين.
 
وكان قد شارك في حفل توزيع جوائز"أيام القاهرة لصناعة السينما" رئيس مهرجان القاهرة محمد حفظى إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم أيام القاهرة لصناعة السينما ومن بينهم الفنانة صبا مبارك والمخرج الكبير يسري نصر الله.
 
ووجه رئيس المهرجان الشكر لأعضاء لجنة تحكيم (أيام القاهرة لصناعة السينما) والرعاة والمنظمين.
يذكر أن مبادرة أعلام الشرق الأوسط يتم دعمها من قبل وزارة الخارجية الامريكية بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

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