وزير الأوقاف يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلمة في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة: المنتدى السابع 2020م تحت عنوان: "قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة"، والذي عقد افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر المؤتمر كلا من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسماحة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الشرعي ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بدولة الإمارات، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والشيخ نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان جمهورية باكستان، ونخبة واسعة من العلماء والسفراء والمفكرين والكتاب.

وأكد الوزير أن الشدائد والمحن والنوازل تتطلب التكاتف والتعاون لمواجهتها.

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