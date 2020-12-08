الأهالي يلقنون علقة ساخنة للص الدراجات النارية بطوخ

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لقن أهالي قرية أجهور الكبرى، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، لص دراجات نارية "موتوسيكلات" علقة ساخنة، بعد أن أمسكوا به أثناء سرقته إحدى الدرجات النارية فجرا، وربطوه بالحبال على عمود إنارة، وأبلغوا الشرطة والتي ألقت القبض عليه، تحرر محضر وجاري العرض على النيابة.



تلقي العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بلاغًا من أهالي قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، بتمكنهم من القبض على لص دراجات نارية بالقرية، أثناء سرقته إحدى الدراجات فجرا، وبإخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، والذي تمكن من تخليص المتهم من أيدي الأهالي، وألقي القبض عليه.



وتبين من التحريات أنه انتهز فرصة خلو الشارع من المارة قبيل الفجر، وسرق إحدى الدراجات النارية من جوار سوبر ماركت، ولكن أحد أهالي القرية ويدعى عماد الأصبح سمع صوته أثناء سحبه الدراجة النارية، وتمكن من الإمساك به وصاح بأعلى صوته، فخرج الأهالي وأمسكوا به وربطوه على عمود إنارة، بعد أن لقنوه علقة ساخنة، وأبلغوا الشرطة، والتي تمكنت من القبض عليه.



وتبين أنه ارتكب العديد من وقائع سرقات الدراجات النارية من قرى مركز طوخ عن طريق قص الضفيرة ومغافلة أصحابها.