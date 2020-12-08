نجم الأهلي السابق يصدم مروان محسن

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
مروان محسن
مروان محسن
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كشف سمير كمونة نجم منتخب مصر السابق عن احتياج الأهلي لمهاجم مميز.

وقال كمونة في حواره مع كريم خطاب، يوم الإثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم:  الأهلي يمتلك افضل ثلاثة حراس في مصر وهم الشناوي ولطفي ومصطفى شوبير.

وتابع: مروان محسن محظوظ لان بعد رحيل ازارو، الاهلي لم يتعاقد مع مهاجمين باستثناء بادجي الذي لم يكن موفق، الامر الذي جعل محسن متواجد باستمرار.

وأكد: ولكن الاهلي حاليا يحتاج لمهاجم سوبر بمبلغ كبير، الجمهور يطلب الاهداف ومروان بعيد عن التهديف.   
واتم كلماته مؤكدا ان ازمة مروان في الضغط الواقع عليه مثل احمد حسن كوكا في المنتخب.



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