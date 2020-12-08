تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة يوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.
خط الدفاع: ألبا، لينجليت، مينجويزا، ديست.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.
خط الهجوم: ميسي، كوتينهو، جريزمان.

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