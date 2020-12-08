أخبارالطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

ننشر لكم أخبار الطقس اليوم الصلاصاء الموافق8 من ديسمبر لعام 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.





- طقس اليوم دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح تكون معتدلة.

- طقس اليوم مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على السواحل الشرقية، والرياح تكون معتدلة.

- طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ودافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

- تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.

- وتسود البلاد أمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من بني سويف والفيوم والمنيا.

- طقس اليوم بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة