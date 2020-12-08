أخبارالطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:43 ص
اخبار الطقس
اخبار الطقس
Advertisements
ننشر لكم أخبار الطقس اليوم الصلاصاء الموافق8 من ديسمبر لعام 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

- طقس اليوم دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح تكون معتدلة.
- طقس اليوم مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على السواحل الشرقية، والرياح تكون معتدلة.
- طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ودافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
- تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.
- وتسود البلاد أمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من بني سويف والفيوم والمنيا.
- طقس اليوم بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة
مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة
سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة
قنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة
أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة

أخبار تهمك

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة يوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

06:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر