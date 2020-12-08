شركة "فايزر" تصدم الأمريكيين بشأن لقاح كورونا

بلغت شركة "فايزر"، اليوم الثلاثاء، مسؤولين أمريكيين أنها لا تستطيع تأمين كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا، حتى أواخر يونيو المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن لقاح فايزر وبيونتك، يستلزم متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

وقد قالت وزارة الصحة البريطانية، إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

وكانت بريطانيا، طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

وبحسب قناة روسيا اليوم، يتوافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.