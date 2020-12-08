الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأمطار ورياح اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
رياح شديدة
رياح شديدة
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، موضحة حقيقة تعرض البلاد لأمطار ورياح اليوم، وهذا بعد تعرض القاهرة الكبرى لنشاط للرياح والوجة البحري والسواحل الشمالية لرياح محملة بالرمال أمس إلى جانب أمطار خفيفة بنسبة 30% على الإسكندرية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد يسودها طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة
الطقس في القاهرة، وتشهد الإسكندرية، السلوم، دمياط، العريش، بورسعيد، رفح ومطروح  وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية أمطار من خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق.

وعن الظواهر الجوية التي تجتاح البلاد اليوم تتمثل في الشبورة المائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن طقس جنوب سيناء يكون مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 23 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 15، بينما الغردقة تصل العظمى لـ27 والصغرى 15، وتسجل درجات الحرارة في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

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