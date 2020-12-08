د.حماد عبدالله يكتب: المجتمعات ذات الصدور (الضيقة)!!

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
Advertisements


إن لغة الحوار هي أداة من أدوات تقدم الأفراد ، والجماعات ،والأمم فبدون حوار يكون الصدام ، والمواجهة وقطعا هناك خاسر بين طرفي المواجهة ، وهذه هي سمة من سمات الشرق ، أقصد سمة من سمات المجتمعات " ذات الصدور الضيقة " فنحن "مجتمع لا يطيق النقد" ولا يطيق "المعارضة" وبالتالي تصبح كلمة حوار قريبة من كلمة " عوار " أي منعدمة في الثقافة العربية " للأسف الشديد " ...
ولقد أثبتت التجارب الاجتماعية في كل أنحاء المعمورة أن "نقد الأشياء" والظواهر والأفكار ، والأشخاص والمُسّلمَاْت والتصرفات هو " مَعَلمْ " من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية المتقدمة والنقد أيضا يقع تحت عنوان "لحرية والديمقراطية"وتكتسب خاصية أو شعيرة النقد من الحريات الإنسانية حيث تأتي برامج التعليم منذ المراحل الأولى لكي ترسخ الاهتمام بالنقد، كأداة بالغة الأهمية وهي إحدى وسائل الارتقاء بنظم المؤسسات والأفكار وأيضا الممارسات الفردية !!
أما في ثقافتنا العربية " فالنقد عيب " وتستبدل بعبارات عاطفية مثل هذا " مثل أبوك " " وهذا أستاذك " " وذاك خالَكْ " "واحترام الخال من احترام الوالد .." "ومنقولش حاجة معاكسة لرأيه" .. لان هذا يدخلك في مقام " قليلي الأدب " ولا مؤاخذه !!كل تلك التعبيرات من الأدب الشعبى المصرى (فولكلور) !!
"وضيق الصدر" بالنقد ورفض الحوار ونبذه من قاموس حياتنا يعتبر من المسائل التي "تتغلغل" في عقول أبناء وبنات مجتمعنا منذ الصغر ، كما يترسخ هذا الإحساس كأحد ملامح ثقافتنا ثم تأتى سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة !!
ولعل من أهم مظاهر تلك السمة "القبيحة "في مجتمعاتنا هو ما يحدث علي المستوي المحلي بين فئات المجتمع وبعضهم البعض فهؤلاء هم المهندسون وهؤلاء هم القضاة ، وهؤلاء هم أعضاء هيئات التدريس ، وهؤلاء هم الصحفيون ،كل فئات المجتمع تقريباً يوجد بينهم ما يُغِلْ صدورهم ، وأنعدمت لغة الحوار وفضل البعض المواجهة .
ولابد من خاسر ... وفي الحالتين الخاسر هم الجماعة وبالتالي الخاسر هي الأمة!! 
وفي المجتمع العربي نجد أن انعدام لغة الحوار وتفضيل المواجهة بين سلطتي الحكم في فلسطين "سلطة الرئاسة وسلطة الحكومة" والاثنين جاءا لمنصبيهما بالانتخاب الحر المباشر والديمقراطي تحت نظر كل المؤسسات الراعية للحرية من بلاد العالم سواء غربة أو شرقه ...
ومع ذلك فضل الأشقاء أصحاب اكبر مشكلة في القرن العشرون وأوائل هذا القرن ومازالوا .......
فضلوا المواجهة والنتائج المبدئية هو قتل وضياع حقوق الشعب وانفضاض العالم عنهم كمؤيدين أو حتى كمتعاطفين وانتهز الأخر الفرصة لكي يكسب مائة آلف خطوة دون تعب ودون تكلفة .. أصبحت فئة منهم كالسرطان فى المنطقة كلها. 
أن الحوار ، فلسفة ، وثقافة ،وعلم يدرس في المدارس والجامعات ..وأصول تربية في البيت والمسجد والكنيسة ... لكن للأسف الشديد افتقدت مجتمعاتنا لغة الحوار وفضلت المواجهة !!
فلندفع ثمن هذه النقيصة في كل نتاج في جميع مناحي الحياة ، اقتصاد و ثقافة و اجتماع ، ولا داع إطلاقا للبكاء علي اللبن المسكوب .. فكله يتم بأيدينا !!
ولنشهد الأحداث فى الدول التى كانت شقيقة حولنا ، لاحول ولا قوة إلا بالله!! 

أخبار تهمك

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ حوالي 8 ساعات

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

06:54 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر