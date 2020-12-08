الطالع الفلكي الثّلاثَاء 8/12/2020..الأزرَق والأحمَر!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثانية بعد مُنتصف الليلة/فجرغدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الرّابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 29 هاتُور قبطى ، 8 كانُون أوّل رُومى ، 23 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الرّاجل ده شكله غريب ويخوّف،ولابسلى نَضّارَة زَرْآ. (أحمد نبيل من فيلم الأبرياء-1971)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين ، إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ، تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل غسّان مطر رَحِمَه الله ..إحتفالاً بفنّانى الزّمن الجميل هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم عرفات داوود حَسَن المَطَرِى، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بِالفَاتِحَة.





(يُشبه قِطّ مَلَكِى)،(رقم خطير)،(جاك نيكلسون)،(ذئب رَمَادى ووردَة حمرَاء)، (مُدمِن على القوّة)،(قوّة الدّعَاء)،(أسفارعبرالبحارالسّبعَة)،(أسلوبه ناعم كالحرير)









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد،وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.





برج الجوزاء: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة ، إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.





برج السّرطان: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، تتوقف على تفكيرك الهادئ وإستشارة شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الأسد: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: من وقتٍ لآخر تبدو العزلة مصدر الطاقة الذى تقوم بشحن نفسك بها، حاول إستثمار العزلة لأداء فروضك الروحيّة لتضمن أقصى إستفادة مُمكنة.





برج الميزان: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج العقرب: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج القوس: لاتُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول،إذا كان حبيبك عسل.





برج الجدى: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الدّلو: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها مُتواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الحوت: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى فحص الأمر بدقّة.



