موعد مباراة برشلونة أمام يوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويتصدر نادي برشلونة الاسباني بصدارة ترتيب المجموعة ويليه يوفنتوس الذي تأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا.



