زينة تحرج مذيعا بسبب أسئلة عن توأمها

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أحرجت الفنانة زينة، مذيعا بإحدى القنوات العربية، بعدما وجه أسئلة لها بشأن توأمها من الفنان المصري، أحمد عز.

وعندما سألها على هامش حفل توزيع جوائز في العاصمة المصرية القاهرة: "أبناؤك ما أخبارهم"، ردت عليه بابتسامة خفيفة، وقالت له: "لمذا أخبرك عنهم، من تكون".

ثم طرح المذيع سؤالا آخر على الممثلة المصرية حول إن كانت ستعترض على دخول أبنائها مجال التمثيل في حال رغبوا في هذا، لتحرجه زينة مرة أخرى، قائلة: "هل ستضمن أن تعيش وقتها، ثم هم رجال ويفعلوا ما يرغبونه".

بعدها عاد المذيع ليسأل زينة إن كان لتوأمها مواهب بعيدا عن الفن، فترد عليه: "اتركهما في حالهما، هل تريد أن يتعرضوا للحسد".

من ناحية أخرى، طلبت محكمة أسرة مدينة نصر، من دفاع زينة، السبت 5 ديسمبر  الجاري، التحري عن دخل الفنان أحمد عز، في الدعوى الجديدة التي أقامتها ضده، وتطالب فيها بزيادة "نفقة تؤأمها".



أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

06:54 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر