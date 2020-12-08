ريهام عبد الغفور تعلق على "تجاعيد" وجهها





جذبت الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، اهتمام متابعيها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، ليس بسبب آخر أدوارها الفنية، ولكن بتجاعيد وجهها.





وعلقت على ظهور تجاعيد في وجهها خلال أحدث ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، الأربعاء الماضي، بنشر صورة لها من المهرجان، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.



