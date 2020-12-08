أغنية حكيم الجديدة "أخبار الطقس" تسجل مشاهدات مرتفعة (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:42 ص
بوابة الفجر
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طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته بعنوان "أخبار الطقس" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية مشاهدات كبيرة في غضون ساعات قليلة من إطلاقها حيث تخطت أكثر من 135,241 مشاهدة بعد يوم واحد من عرضها.

وروج حكيم للأغنية من خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً: "اسمعوا النهاردة اغنيتى الجديدة أخـبـار الـطـقـس على اليوتيوب
.
وحازت الأغنية على إعجاب جمهور حكيم الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية.

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