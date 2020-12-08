نجم اتحاد جدة السابق يخاطب الاتحاد الأوروبي لمحاربة العنصرية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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طالب اللاعب النيجيري موتيو أديبوجو، نجم فريق اتحاد جدة السابق، الذي مثل عدد من الأندية الإسبانية والأوروبية بشكل عام، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بضرورة التصدي للعنصرية.

وقال موتيو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، ",هناك دور كبير علي المسؤولين لإقامة حملات توعية للشباب والأطفال ضد العنصرية".

وتابع، " لا فرق بيننا جميع، خاصةً عندما يتعلَّق الأمر بالرياضة وكرة القدم، ويجب أن يكون هناك تحرك جاد من الاتحاد الأوروبي للقضاء على العنصرية، ومواجهة تلك الحوادث بشكل صارم دائمًا".

وواصل، "لم أُتعرض لأي حوادث عنصرية خلال فترة احترافي في إسبانيا".

ومن جانبه أكد ميدو أنه خلال فترة احترافه في أوروبا، كان يذهب رفقة زملائه دون أي توجيه، للمدارس لتوعية الأطفال ضد العنصرية.

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