رايولا يُعلن انتهاء عصر بوجبا مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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فجر مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة كبرى بشأن مستقبل اللاعب الفترة المقبلة.

وأكد رايولا أن بوجبا أصبح غير سعيد في مانشستر يونايتد ولا يريد الاستمرار في النادي بل أن فترته مع الشياطين الحمر قد انتهت بالفعل.

وقال رايولا في تصريحات صحفية منذ قليل: " استطيع أن اقول أن فترة بول بوجبا مع مانشستر يونايتد قد انتهت."

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حالة رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد بالفعل أبرزها نادي ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان.

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