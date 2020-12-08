بعد اختياره من بايدن.. تعرف على وزير الدفاع الأمريكي الجديد

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع.





هذا، وعمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وقبلها كان الجنرال أوستن أخر قائد للقوات الأمريكية في العراق، وتحت أمرته جرت عملية الفجر الجديد والتي استمرت حتى 15 ديسمبر 2011 وخلالها تم سحب أخر جندي أمريكي من العراق.



