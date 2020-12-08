بعد اختياره من بايدن.. تعرف على وزير الدفاع الأمريكي الجديد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:30 ص
لويد أوستن
لويد أوستن
الفجر
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع.

هذا، وعمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وقبلها كان الجنرال أوستن أخر قائد للقوات الأمريكية في العراق، وتحت أمرته جرت عملية الفجر الجديد والتي استمرت حتى 15 ديسمبر 2011 وخلالها تم سحب أخر جندي أمريكي من العراق.

وفي 6 ديسمبر 2012 أعلن البنتاغون أن الرئيس باراك أوباما رشح الجنرال أوستن لمنصب قائد القيادة المركزية الأمريكية.

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وزير الدفاع لويد أوستن جو بايدن الولايات المتحدة الفجر

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