رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره برشلونة اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس مباراة برشلونة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو.
خط الوسط: مكيني، رامسي، كييزا، آرثر.
خط الهجوم: موراتا، رونالدو.

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