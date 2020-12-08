موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
قرر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عقد جلسة مع جهازه المعاون، من أجل التخطيط للفترة القادمة.

ويريد موسيماني رفقة جهازه الاستقرار على برنامج إعداد الفريق للفترة المقبلة، والتي تشهد مباريات قوية سواء على الجانب المحلي أو الإفريقي خلال شهر ديسمبر.

ويناقش موسيماني خلال جلسته بعض الأخطاء الفنية التي وقع فيها في الفترة الأخيرة، وتحتاج لعلاج سريع خاصة الفرص المتاحة للمهاجمين وتضيع بغرابة شديدة.

ويستعد المدرب لمنح عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية، الفرصة للعب بشكل أساسي، وذلك من اجل إراحة عدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباريات الماضية خوفاً من تعرضهم للإصابة بالاجهاد.

يذكر ان الأهلي سيواجه سونيديب بطل النيجر أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أخبار تهمك

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر