ديبالا بديل ميسي في باريس سان جيرمان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي قاموا بوضع خطة بديلة وذلك تحسبًا لفشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد أن صرح عن رغبته في اللعب مع ميسي مرة أخرى وأن عليهما التفكير في ذلك في الفترة المقبلة لتؤكد تقارير صحفية عالمية بعدها محاولة النادي الباريسي التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو أحد الفرق المهتمة بالتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني عقب نهاية الموسم الحالي بمجرد أن ينهي ميسي عقده مع برشلونة خاصة بعد تصريحات نيمار الأخيرة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في الوقت الحالي تجنب مسئولو النادي الباريسي التعليق على إمكانية التعاقد مع ميسي وانضمامه إلى صفوف النادي الفرنسي في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان وضع خطة بديلة في حالة فشله في التعاقد مع ميسي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف بالفعل وهي التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ديبالا يعاني من قلة اللعب والمشاركة باستمرار في يوفنتوس في الموسم الحالي وهو ما قد يدفعه للبحث عن الرحيل إلى نادي آخر ليشعر بأهمية أكبر فيه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن ينتهي عقد ديبالا في صيف 2022 ولم يتوصل النجم الأرجنتيني وناديه يوفنتوس لاتفاق حول تجديد عقده حتى الآن.

أخبار تهمك

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ ساعة

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

06:54 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر