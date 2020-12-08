بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

تحدث أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس عن الأفضلية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة.





ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





وقال بيرلو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كومان مُحق في قوله بأنه ليس من العدل أن نقول من هو الأفضل بين ميسي ورونالدو".





وتابع: "لقد قدما عرضًا وقاما به لمدة 15 عامًا، لقد تقاسما الكرة الذهبية على مدار تلك السنوات، من العار أن نقول إن كان أحدهما أفضل من الآخر".





وواصل: "كلاهما ظاهرتان تجعلان الملايين من المشجعين يبتهجون في كل مرة ينزلون فيها إلى أرض الملعب".





وأكمل: "كما قلت، ليس من العدل أن نقول من هو الأفضل، يجب أن نشكرهما لأنهما جيدان لكرة القدم".





وأكد: "إذا كان رونالدو في حالة جيدة فهذا يعني أنه سيكون في المكان المناسب في التوقيت المناسب، سنمنحه الكرات المناسبة من أجل التسجيل".





وأردف: "ميسي يعيش لحظة خاصة في حياته، وليس في مسيرته المهنية، لأنه واجه مشكلة في الصيف، وسواء استمر في برشلونة أم لا فهو أظهر قيمته بشكل دائم خلال المباريات".





وأتم: "هو أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، ربما يعاني من مشكلة عقلية، لكنني لا أريد التطرق في هذا الشأن، هذا ليس دورنا، ميسي ظاهرة وقد أثبت ذلك".