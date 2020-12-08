دفعة قوية ليوفنتوس قبل مواجهة برشلونة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، دفعة معنوية قوية، قبل مواجهة نادي برشلونة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، عاد للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الفريق، قبل مواجهة برشلونة.

وتابع الموقع، أن تدريبات يوفنتوس شهدت غياب الثنائي جورجيو كيليني وميريح ديميرال، بسبب الإصابة.

وضمن برشلونة ويوفنتوس التأهل لدور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

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