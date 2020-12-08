كومان يدعم ميسي ضد الانتقادات

انتقد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، لاعبي خط الدفاع في الفريق بسبب الأخطاء الدفاعية التي يتم ارتكابها بالجملة، مبرًأ ليونيل ميسي قائد البرسا من الأهداف التي تدخل في شباك الفريق.





وأكد كومان، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الكرات التي تخرج من ميسي.





وأشار إلى أنه يتفق تماما مع فكرة البحث عن ميسي في حالة الخسارة، من أجل توجيه له الاتهام بأنه المذنب لأنه أفضل لاعب في العالم.





وأوضح أن ليونيل ميسي لا يرتكب أخطاء دفاعية، مشيرا إلى أنه دخل في شباك برشلونة أهدافا لا يمكن أن تدخل مرماهم.





وعبر كومان عن غضبه على خلفية خسارة الفريق أمام قادش بثنائية مقابل هدف، في الدوري الإسباني، موضحا، "هناك فرق بين خسارة مباراة مثل مواجهة السبت وبين الخسارة في ملعب مثل ملعب أتلتيكو مدريد".





وشدد على أهمية النظر إلى كيف يسجل الخصم الأهداف في مرماهم وإلى فاعليهم أيضا، مؤكدا أنه شخصية لا تعرف إخفاء غضبها ولا التظاهر، وأوضح أنه قام بإخبار اللاعبين بذلك، قائلا، " لا أقبل الأهداف التي دخلت مرمانا في بعض المباريات".





وتمنى المدرب في نهاية حديقه، عدم تكرار تلك الأخطاء مجددا خلال مواجهة البيانكونيري، وأن يعود الفريق لطريق الانتصارات من جديد، حيث في حال فوزه في مواجهة الغد، سيتأهل فريقه للدور ثمن النهائي كأول مجموعته.



