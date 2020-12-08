كومان يدعم ميسي ضد الانتقادات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
انتقد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، لاعبي خط الدفاع في الفريق بسبب الأخطاء الدفاعية التي يتم ارتكابها بالجملة، مبرًأ ليونيل ميسي قائد البرسا من الأهداف التي تدخل في شباك الفريق.

وأكد كومان، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الكرات التي تخرج من ميسي.

وأشار إلى أنه يتفق تماما مع فكرة البحث عن ميسي في حالة الخسارة، من أجل توجيه له الاتهام بأنه المذنب لأنه أفضل لاعب في العالم.

وأوضح أن ليونيل ميسي لا يرتكب أخطاء دفاعية، مشيرا إلى أنه دخل في شباك برشلونة أهدافا لا يمكن أن تدخل مرماهم.

وعبر كومان عن غضبه على خلفية خسارة الفريق أمام قادش بثنائية مقابل هدف، في الدوري الإسباني، موضحا، "هناك فرق بين خسارة مباراة مثل مواجهة السبت وبين الخسارة في ملعب مثل ملعب أتلتيكو مدريد".

وشدد على أهمية النظر إلى كيف يسجل الخصم الأهداف في مرماهم وإلى فاعليهم أيضا، مؤكدا أنه شخصية لا تعرف إخفاء غضبها ولا التظاهر، وأوضح أنه قام بإخبار اللاعبين بذلك، قائلا، " لا أقبل الأهداف التي دخلت مرمانا في بعض المباريات".

وتمنى المدرب في نهاية حديقه، عدم تكرار تلك الأخطاء مجددا خلال مواجهة البيانكونيري، وأن يعود الفريق لطريق الانتصارات من جديد، حيث في حال فوزه في مواجهة الغد، سيتأهل فريقه للدور ثمن النهائي كأول مجموعته.

أخبار تهمك

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم سعيد يسخر من خماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ حوالي 8 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 7 ساعات

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر