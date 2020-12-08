ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، البديل الأمثل لقيادة الجبهة اليسرى في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حال تأكد غياب عبدالله جمعة عن مباراة المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في حال تأكد عدم جاهزية عبدالله جمعة لخوض مباراة المقاولون العرب، فإن إسلام جابر لا يصلح لهذا المركز".

وتابع، "عبد الغني هو البديل الأمثل للتواجد في مركز الظهير الأيسر في الزمالك، حال غياب عبد الله جمعة".

وفي سياق آخر، أكد أن الاستثمار في كرة القدم ناجح عل كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن طموح إدارة ولاعبي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، رائع وسيُمثل إضافة قوية للمسابقة.

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