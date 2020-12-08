ميدو: أؤيد قرار الزمالك بشأن الصفقات.. والأبيض الأفضل في إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك لا يحتاج إلى إبرام أي صفقات في الوقت الحالي، فهو يمتلك فريق كبير، مؤيدًا بذلك قرار الإدارة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.





وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق هو أهم الصفقات، موضحا أن ذلك ما يحدث في الوقت الحالي بعد أن صرفت الإدارة مستحقات العديد من اللاعبين.





وأوضح أن الزمالك لديه العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، مشيرا إلى أن قرار الإدارة بعدم إضافة أي عناصر جديدة قرار صحيح.





وأوضح أن فريق الزمالك الحالي يمتلك نفس العناصر التي كان يشيد بها كل الجماهير، منذ شهرين، مؤكدا أن الزمالك يمتلك فريق من أقوى الفرق على مستوى إفريقيا، سواء كلاعبين أو كجهاز فني.





وشدد على ضرورة أن يستعيد اللاعبين الثقة في أنفسهم بدعم الجماهير، والبداية بشكل قوية في مسابقة الدوري التي ستشهد "تنافس كبير" في الموسم المُقبل.



