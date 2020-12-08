صابرين: إصابتي بـ"كورونا" لم تكن بمهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة صابرين، أنها لم تصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي، المذاع على فضائية الأولى المصرية،ا سر خطورة الإصابة بالفيروس أنه بدون أعراض ومن الممكن الأشخاص المخالطين لينا بصفة مستمرة مصابين وحاملين للفيروس. 
 
واشارت إلى أنها شعرت بإصابتها خلال الساعات الماضية بعدما فقد حاستي الشم والتذوق.

ولفتت الانتباه إلى أنها أجرت التحليل وثبتت إصابتها بفيروس كورونا أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا.

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