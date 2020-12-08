كومان يتحدث عن مواجهة ميسي ورونالدو بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تحدث المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة ميسي قائد الفريق الكتالوني والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال المدرب الهولندي كومان المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة ضد يوفنتوس: "ما أريد فعله هو التواصل مع ميسي بشأن ما يحدث في المباريات، عن الفريق، وحول الأشياء التي تحدث بالمباريات مثل أي لاعب آخر أو القادة الآخرين".

وتابع مدرب برشلونة الإسباني: "بصفتي مدرب، يجب أن أحقق أقصى استفادة من كل لاعب في فريقنا، مع ليو والآخرين".

وعن مواجهة ميسي خصمه رونالدو علق كومان"ميسي لاعب مهم للغاية في الفريق، الكثير من الكرات تبدأ من قدميه، أعتقد أنه من السهل جدًا إلقاء اللوم عليه، لكونه الأفضل في العالم، لكن لم يكن هو الذي ارتكب أخطاء فردية في الدفاع أمام قادش".

وواصل: "هناك فريقان كبيران بالمجموعة، وبالطبع من المهم دائمًا أن يكون هناك الأفضل، رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين الذين يسجلون باستمرار، ودائمًا يقاتل".

وأردف: "اليوم يستحق التهنئة مني، سنحتاج للدفاع بشكل جيد والاحتفاظ بالكرة، لأنه إذا كان لديك الكرة فلن تكون في خطر".

وأتم: "من الرائع الاستمتاع باللاعبين هما على أعلى مستوى في العالم، هما الأفضل في الأعوام الـ 15 الماضية، ونجاحاتهما لا تصدق، هما لاعبان مختلفان، ومن الصعب أن أقول من هو الأفضل، غدًا سيكون علينا الاستمتاع".

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 6 ساعات

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

إبراهيم سعيد يسخر من خماسي الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 10 ساعة

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر