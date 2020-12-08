كومان يطالب برشلونة بضم مهاجم ومدافع في الشتاء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة طالب إدارة ناديه المؤقتة برئاسة كارليس توسكيتس بالتعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن كومان يشعر بغضب كبير عقب الخسارة على يد قادش خاصة وأنه يرى أن فريقه يترك لقب الدوري يبتعد عنه شيئا فشيئاً ولا يستغل الفرص السانحة له.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إصابة مدافع الفريق جيرارد بيكي بالإضافة إلى الإصابات المتكررة لمهاجم الفريق صامويل أومتيتي جعلت المدير الفني يطالب بالتعاقد مع قلب دفاع خاصة وأن كليمنت لينجليه هو اللاعب الوحيد الجاهز.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إصابة عثمان ديمبيلي كانت مبرر آخر للمدير الفني الهولندي ليطالب بصفقة هجومية خاصة مع إصابة أنسو فاتي أيضًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة إلى كومان فالتعاقد مع ممفيس ديباي نجم هجوم ليون الفرنسي أمر مهم حاليا خاصة مع تزايد الإصابات.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة المؤقتة ستستمر حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في برشلونة يوم 24 يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سوق الانتقالات الشتوية تبدأ في إسبانيا يوم 4 يناير المقبل وتنتهي يوم 1 فبراير.

أخبار تهمك

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم سعيد يسخر من خماسي الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر