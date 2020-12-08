كومان يطالب برشلونة بضم مهاجم ومدافع في الشتاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة طالب إدارة ناديه المؤقتة برئاسة كارليس توسكيتس بالتعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن كومان يشعر بغضب كبير عقب الخسارة على يد قادش خاصة وأنه يرى أن فريقه يترك لقب الدوري يبتعد عنه شيئا فشيئاً ولا يستغل الفرص السانحة له.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إصابة مدافع الفريق جيرارد بيكي بالإضافة إلى الإصابات المتكررة لمهاجم الفريق صامويل أومتيتي جعلت المدير الفني يطالب بالتعاقد مع قلب دفاع خاصة وأن كليمنت لينجليه هو اللاعب الوحيد الجاهز.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إصابة عثمان ديمبيلي كانت مبرر آخر للمدير الفني الهولندي ليطالب بصفقة هجومية خاصة مع إصابة أنسو فاتي أيضًا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة إلى كومان فالتعاقد مع ممفيس ديباي نجم هجوم ليون الفرنسي أمر مهم حاليا خاصة مع تزايد الإصابات.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة المؤقتة ستستمر حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في برشلونة يوم 24 يناير المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سوق الانتقالات الشتوية تبدأ في إسبانيا يوم 4 يناير المقبل وتنتهي يوم 1 فبراير.



