بعد الإعتذار.. المصري يجدد تعاقده مع سعيدو سيمبوريه واللاعب ينتظم في معسكر الفريق

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اجتماعًا منذ قليل مع الدولي البوركينابي سعيدو سيمبوريه لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي كان قد وصل منذ ساعات قليلة للقاهرة قادمًا من العاصمة البوركينابية واجادوجو.

وخلال الاجتماع تقدم اللاعب باعتذاره لمجلس إدارة النادي المصري والجهاز الفني للفريق وكذلك لزملاءه اللاعبين وجماهير النادي العظيمة بعد تغيبه عن الفريق خلال الفترة الماضية التي شهدت عودة اللاعب لبلاده ، مؤكدًا تقبله التام لكافة قرارات مجلس إدارة النادي المصري في هذا الشأن ، كما قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادي والذي يستمر لثلاثة مواسم مقبلة اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

وعقب نهاية الاجتماع الذي حضره محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي و عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا مجلس الإدارة وكذلك المستشار نصر عزام المكلف بمتابعة ملف اللاعب توجه اللاعب على الفور إلى معسكر الفريق المغلق ببرج العرب استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد للدوري والذي يستهل المصري مبارياته خلالها بملاقاة شقيقه الاسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

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