"سقطه كبيرة".. شهيرة تعبر عن استيائها إزاء تجاهل "القاهرة السينمائي" تكريم محمود ياسين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة شهيرة، أن عدم تكريم العملاق الراحل محمود ياسين بمثابة "سقطة كبيرة" من إدارة المهرجان.

وتابعت شهيرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على  قناة CBC والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الراحل لا ينقصه أى تكريمات وجمهوره هو الذى يكرمه.
 
وأعربت عن حزنها الشديد إزاء ما حدث على عدم تكريم محمود ياسين بالمهرجان.

وجددت تأكيدها أن تكريم الراحل بالمهرجان كان سيصبح إضافة له وليس لمحمود ياسين، لأنه أكبر من ذلك بكثير وتاريخه هو الذى يتحدث عنه.

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