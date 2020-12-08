مانشستر يونايتد يسعى لضم فاسكيز

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات المقبلة.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن مانشستر يونايتد يخطط للفوز بخدمات الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الموقع الإسباني أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم مبلغ 15 مليون يورو على طاولة ريال مدريد من أجل الفوز بخدمات نجمه لوكاس فاسكيز في الميركاتو الشتوي المقبل.

وألمح الموقع الإسباني أن مانشستر يونايتد استفسر من ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع لوكاس فاسكيز الذي جذب انتباه النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الذي يريده لمشروعه المستقبلي في الموسم المقبل باعتباره بديلًا محتملًا لآرون وان بيساكا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد سينتهي في 30 يونيو عام 2021 وسيتعين على النادي الملكي أن يقرر قريبًا ما إذا كان يستحق الاستمرار في اللعب للملكي أو بيعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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