نجم الزمالك السابق ينتقد النادي بسبب صفقة أحمد الشيخ

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يرى ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن صفقة أحمد الشيخ كانت ستفيد الزمالك كثيراً لو كانت لجنة الكرة نجحت في إتمامها ، وأن الفريق بحاجة إلى لاعب بإمكانيات الشيخ.

وأضاف سعيد لتصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة '' Ten ‘’  تصريحات الشيخ السابقة لا علاقة لها بإمكانيات اللاعب الفنية وإفادته للفريق ، فهناك الكثير من اللاعبين لعبوا للقطبين.

وأعلن نادى بيراميدز عن تعاقده مع أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما قام النادى الأهلى برفع اسم اللاعب من قائمة الفريق للموسم الجديد.

وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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