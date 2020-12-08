إبراهيم سعيد يشير إلى أزمة داخل الزمالك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن الأزمة الإدارية التي يمر بها الزمالك بعد حل مجلس الإدارة ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي في الوقت الحالي.

و قال سعيد في تصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة Ten إن تواجد أسماء ذات قيمة كبيرة في لجنة الكرة ليس شرطاً أساسياً لنجاحها ، حيث أن لكل منهم رأياً خاصاً سيختلف عن رأي الآخر ، والمتضرر الوحيد في نهاية الأمر هو فريق الكرة بنادي الزمالك.

وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم سعيد يسخر من خماسي الزمالك

منذ أقل من ساعة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| السيسي: العالم يشهد تحديات هائلة.. وتوافقت مع ماكرون في المحادثات

منذ أقل من ساعتين

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر