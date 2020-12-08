أستاذ علوم سياسية: لهذا السبب رفض ماكرون دعوات وقف بيع السلاح لمصر (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور هشام مراد، أستاذ العلوم السياسية، إن بعض الجماعات الحقوقية في فرنسا، طالبت بفرض عقوبات على مصر، ووقف بيع الأسلحة لها بسبب وضع حقوق الإنسان، فرفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأمر، قائلًا: "لا يمكن أن أربط وضع حقوق الإنسان في مصر ببيع الأسلحة، لأن هذا قد يضعف موقف مصر التي تعتبر حليف أساسي لفرنسا".

وأضاف "مراد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الجانب الفرنسي يثير قضية حقوق الإنسان باستمرار عن طريق النصح من خلال الاجتماعات، وليس في المؤتمرات الصحفية والإعلامية.

وأشار إلى أن فرنسا تثير قضية حقوق الانسان في مصر بشكل مستمر، ولكن بأسلوب التوصية، وليس من باب ممارسة الضغوط أو التهديديات أو بشكل قد يثير الرأي العام. 

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