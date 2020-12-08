إبراهيم سعيد يسخر من خماسي الزمالك

أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن هناك بعض لاعبي الزمالك كانوا لا يصلحون لارتداء القميص الأبيض ، مثل كاسونجو ومحمد حسن.





وقال سعيد عبر برنامج البريمو المذاع على قناة '' Ten ‘’ كان يجب على إدارة النادي تسريح بعض اللاعبين والإستفادة من وراءهم مادياً مثل محمد عبد السلام وعمر السعيد ومصطفى فتحي.





وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.





ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.



