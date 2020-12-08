مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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اختتمت منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا ثمينا على الرائد بهدف دون رد عن طريق المهاجم علي البليهي، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.

وسقط النصر في فخ التعادل أمام نظيره الاتفاق بهدفين لمثلهم، فيما حقق أبها فوزا كاسحا على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر الجاري، بثلاث مباريات قوية؛ حيث سيواجه العين فريق القادسية، وسيلتقي الرائد بنظيره الفيصلي، فيما سيلعب الاتحاد أمام فريق الشباب.

وتستكمل مباريات الجولة الثامنة يوم السبت حين يلتقي التعاون بأبها، وسيخوض فريق الاتفاق مباراة ناربة أمام ضمك، بينما سيواجه الفتح فريق الباطن، وسيكون النصر على موعد مع فريق الأهلي.

وتختتم الجولة يوم الأحد بمباراة تجمع بين حامل اللقب الهلال ونظيره الوحدة.

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